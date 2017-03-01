Патриарх Кирилл назвал погоню за лайками болезнью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после службы, которая прошла 28 февраля в Богоявленском соборе Москвы, раскритиковал поведение молодежи в соцсетях. По его мнению, подсчет лайков провоцирует тщеславие, которое входит в список главных грехов.

Высказывание, с которым глава РПЦ обратился к прихожанам после богослужения 28 февраля, в первые дни Великого поста, приводит «Медуза».

«Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только лишь, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово «лайк», – сказал верующим патриарх.

Желание получить вожделенную отметку «нравится», по его мнению, не только не здорово, но и возбуждает грех тщеславия. Патриарх пристыдил молодых людей, которые живут с единственной целью — собрать как можно больше лайков, — и воспринимают их отсутствие как личную трагедию.