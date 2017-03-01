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01.03.2017 17:49
10 Комментариев

Гендиректор Публички: «В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки?»

Петербургская Публичка и московская Ленинская библиотека обнародовали планы по объединению. Книгохранилища могут не только слить, но и переименовать - в Российскую Императорскую библиотеку. Зато посетителям выдадут единый читательский билет.
Гендиректор Публички: «В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки?»
Александр Вислый//Павел Каравашкин/Интерпресс

Информационное агентство ТАСС 1 марта провело телемост между Петербургом и Москвой об объединении Российской национальной (РНБ) и Российской государственной библиотек (РГБ). И гендиректор Публички Александр Вислый, и его столичный коллега Владимир Гнездилов вышли на прямую связь с петербургскими журналистами из Москвы. Оттуда они впервые показали предложение по слиянию книгохранилищ. Хотя документ не заверен ни подписью, ни печатью, в пресс-службе РНБ подтвердили «Фонтанке», что он подлинный. Именно такое письмо руководство Публички и Ленинки отправило в январе премьер-министру Дмитрию Медведеву.

«Объединение ресурсов РГБ и РНБ давно назрело и обусловлено бурным развитием информационных технологий и сложной финансово-экономической обстановкой», следует из бумаги. Реформа «позволит кардинально оптимизировать работу, ликвидировать дублирование функций и повысить эффективность деятельности библиотек». Посетители начнут пользоваться единым читательским билетом и электронным каталогом. Библиотеки же станут получать по одному обязательному экземпляру книг вместо двух: «Таким образом, можно сократить новые поступления на 1 миллион учётных единиц (книг, журналов, газет) в год».
 

Гендиректор Публички: «В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки?»

Существует три сценария слияния. В первом случае РГБ и РНБ «останутся отдельными юридическими лицами». Во втором будет «проведена реорганизация РНБ и РНБ в форме слияния». Для объединённого книгохранилища предлагают три варианта названия – «Национальная библиотека России», «Российская библиотека» и «Российская Императорская библиотека имени Румянцева» (в основу книжного собрания Ленинки в 1862 году легла коллекция государственного деятеля XVIII века Николая Румянцева).

Третий сценарий предполагает, что РГБ и РНБ останутся отдельными юридическими лицами, но «создаётся третье юридическое лицо с делегированием ему полномочий по объединению ресурсов библиотек». 

Комментируя документ, Александр Вислый заметил, что будет настаивать, чтобы центр объединённого книгохранилища располагался в Петербурге. Присланный из Москвы новый глава Публички также обильно поделился своими мыслями о текущих событиях в свойственной ему яркой и парадоксальной манере. «Фонтанка» делится самыми впечатляющими из цитат.

О реформе библиотек: «Чем обусловлено наше письмо? Тезисом, о котором мы не раз говорили. В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки? Ответ на этот вопрос звучит примерно так: Необходима коренная модернизация всей библиотечной системы. Иначе мы получим ситуацию, представленную недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения. По его подсчётам, больше 60% читателей в последний раз были в библиотеке 2 или 3 года назад».

Об уволенном библиографе Татьяне Шумиловой: «Я – генеральный директор библиотеки, в которой в основном работают женщины. За год работы не было случая, чтобы я не подписал кому-нибудь разрешения (отсутствовать на работе. – Прим. ред.) на десять часов, на два часа, на полдня – понятно, что у всех есть дети, внуки и так далее. Но когда ничего этого не было сделано и когда человек даже не пришел и не сказал: «Извини, я виновата!» – у меня даже других шансов не остаётся. Я уволил её за нарушение трудовой дисциплины точно так же, как уволят вас, если вы не придёте на работу… Но восстановление Шумиловой в должности возможно».

О судьбе библиографа Никиты Елисеева: «У господина Елисеева восемь взысканий за время его работы в библиотеке. Никаких других взысканий я выносить пока не собираюсь. Но восемь взысканий есть восемь взысканий».

О зданиях РНБ: «Для РНБ было построено здание на Московском проспекте. Все новые поступления идут туда. Московский проспект – рядом с Пулково. Зачем ехать в центральную часть города, если все новые поступления рядом с Пулково? Прекрасные залы на пересечении Невского и Садовой почти всегда пустые. Если читатель сможет обратиться на Московском проспекте ко всему современному знанию в электронной форме, это решит проблему».

О планах создать музей книги в исторических зданиях РНБ на площади Островского: «Историческим корпусам Соколова, Веретенникова должно быть возвращено их изначальное значение и архитектурный облик. Корпус Соколова построен в 1814 году и рассчитан на хранение 350 – 500 тысяч книг. Сейчас там больше 5 миллионов изданий. Что нужно сделать? Во вновь построенный корпус (на Московском проспекте. – Прим. ред.) перевезти книги. Исторические корпуса вернуть к их историческому виду, а затем вновь перевезти туда то, что там должно находиться – рукописи, эстампы, карты, редкие книги. Чтобы в центре города была та библиотека, которую планировали наши императоры. С теми же самыми колоннами, картинами, скульптурами, занавесками.

Судьба музея книги зависит от финансирования, которое мы получим. Нужно это все совместить – оставить и музей, и читальные места. Ясно, что они не будут заполнены читателями. Человек, пришедший в центральное здание на Невском проспекте, должен попасть в музей книги, но при этом иметь возможность поработать с современными электронными ресурсами».

Об увольнениях в РНБ: «Я тоже читаю прессу. Где-то читал и про 400 человек, которых нужно будет уволить. Российская национальная библиотека в этом году вводит в эксплуатацию вторую очередь нового здания на Московском проспекте. Это 42 тысячи новых квадратных метров в дополнение к имеющимся 115 тысячам. Это огромное количество помещений. В этих помещениях должны работать люди, их нужно, в конце концов, убирать. У нас нет вариантов сокращения персонала ни при каких условиях. Мы можем только набирать в этом и следующем году».

О жизни на два города (по наблюдениям сотрудников РНБ, Александр Вислый проводит больше времени в Москве, чем в Петербурге): «Изначально планировалось, что во время пресс-конференции должен находиться в Петербурге. Но получилось как получилось… Где я провожу больше времени? Хороший вопрос. Немножко личный. Четыре ночи в поезде в неделю. Много вопросов нужно решать в Москве, много в Петербурге. Это крест, который несёт любой руководитель национальной библиотеки, начиная с бывших генеральных директоров РНБ Владимира Зайцева и Антона Лихоманова».

Справка:

В январе 2017 года стало известно, что новый глава РНБ Александр Вислый и руководитель московской Российской государственной библиотеки (Ленинки) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинала письма вплоть до 1 марта общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за личного недовольства министра культуры Владимира Мединского. 15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву. Против объединения книгохранилищ уже высказался петербургский ЗакС, однако министр культуры Владимир Мединский 22 февраля заявил, что никакого слияния не планируется – речь идёт об «оптимизации работы».

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (10)
azul
1 марта 2017 г. 18:56
Михаил сам по се: "Миссис, зачем вам ванна?! Ведь есть же море!!!" (с)
obyvatel
1 марта 2017 г. 18:52
Браво, господин Вислый! Как хорошо вы чувствуете "линию партии"! Главный вопрос — зачем? В Кремле на него уже давно ответили — не зачем. Зачем бензоколонке книги? Лишние расходы, да и от пожару небезопасно. Высоколобые, которым интернета мало, все равно за бугор все свалят, а тем, которые трубу обслуживают, и церковно-приходской школы с псалтырью за глаза хватит. И будет все недорого и очень даже патриотично: с молитвой назад к Святой Руси!
Михаил сам по се
1 марта 2017 г. 18:49
"В Интернете все есть – зачем нужны библиотеки?" — такое, имхо, может сказать натурально невежа и дурак, но никак не нормальный образованный человек .
ФИНЭК
1 марта 2017 г. 18:33
Книгохранилища могут не только слить, но и переименовать — в Российскую Императорскую библиотеку
Это с какого перепуга в императорскую? Гондурас — республика!
dddmmm
1 марта 2017 г. 18:24
Наверняка же на это объединение будет выделена круглая сумма из бюджета. Ну а дальше и так всё понятно...
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