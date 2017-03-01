В Леноблсуде задержали парикмахера, проникшего в здание через окно

Непрошеного гостя, забравшегося в здание через окно, задержали сотрудники полиции в Ленинградском областном суде в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», в половине седьмого утра 1 марта в полицию Центрального района поступило сообщение от администратора Леноблсуда, расположенного на набережной реки Фонтанки, 6. Звонивший сотрудник сообщал, что неизвестный разбил окно цокольного этажа и проник в здание.

Подоспевшие на место стражи порядка задержали в канцелярии суда 29-летнего жителя Петроградского района. Никаких документов из судебной канцелярии или вещей сотрудников учреждения у него не нашли.

Задержанный, по первоначальной информации, ранее осуждался и на момент задержания не находился под следствием. Он работает парикмахером в одном из городских салонов красоты.

Мужчину доставили в 78-й отдел полиции, где сотрудники пытаются выяснить причины его проникновения в суд.

В самом суде «Фонтанке» посоветовали за всеми комментариями обратиться в отдел полиции.