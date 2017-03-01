Смольный выставит на торги помещения в доме старухи-процентщицы

Нежилые помещения площадью 175 кв. м выставит на торги Фонд имущества 29 марта. Они расположены в доме 15А на Средней Подьяческой улице Петербурга. В нем, по роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского, жила старуха-процентщица.

Как сообщает Фонд имущества 1 марта, стоимость лота составит 7 млн рублей. Всего на городские торги в марте выставлено 108 объектов. Среди них торговые помещения на Лиговском проспекте, 135, Садовой, 85, и Невском проспекте, 13.

Кроме того, в марте пустят с молотка заброшенный дом на Петроградской стороне – на Большой Разночинной улице, 6В. Стоимость постройки с участком в 1,3 тыс. кв. м — 38 млн рублей.