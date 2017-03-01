Начальник "Водника" дисквалифицирован на 2,5 года, Пивоваров - на полгода

Федерация хоккея с мячом России 1 марта вынесла решение по участникам матча чемпионата России "Водник" – "Байкал-Энергия". Начальник "Водника" Дмитрий Минин дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев, старший тренер команды Николай Ярович получил двухлетнюю дисквалификацию, форвард архангелогородцев Олег Пивоваров, забивший 11 автоголов, отстранен на полгода.

Игроки "Байкала-Энергии", также забивавшие в свои ворота, получили условную дисквалификацию на полгода. Также обоим клубам вынесено предупреждение, пишет ”Спорт-Экспресс”.

Минин, Ярович и Пивоваров не приехали на сегодняшнее заседание в Москву, причем в КДК отметили, что уважительных причин отсутствия не было указано. Ранее Минин заявил, что сам дал установку забивать в свои ворота и назначил для выполнения задачи Пивоварова.

26 февраля в матче чемпионата России архангелогородцы уступили иркутской команде со счетом 9:11. Все 20 голов были забиты в свои ворота. КДК ранее принял решение аннулировать результат, оштрафовать клубы на 300 тысяч рублей и дисквалифицировать главных тренеров команд Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина на 2,5 года. Переигровка состоится 3 марта в подмосковном Обухове, оба клуба подтвердили участие в ней.