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01.03.2017 16:12

Недельная инфляция в РФ сведена к нулю

В последнюю неделю зимы в России отсутствовала инфляция, сообщил 1 марта Росстат.

За период с 21 по 27 февраля 2017 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала февраля – 100,2%, с начала года – 100,8%.

Для сравнения: в феврале 2016-го в целом за месяц она составила 100,6%, с начала года – 101,6%.

Тем не менее, как сообщает Росстат, за прошедшую неделю выросли цены на масло сливочное – на 0,3%, колбасу вареную, молоко пастеризованное, сыры, хлеб ржаной – на 0,2%. Одновременно яйца куриные, сахар-песок и крупа гречневая стали дешевле на 0,5%, куры, масло подсолнечное и пшено – на 0,2 – 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,1%, в том числе на лук –1,0%, картофель – 0,8%, огурцы свежие и морковь – 0,4% и 0,3% соответственно. В то же время помидоры свежие стали дешевле на 1,7%, капуста белокочанная – на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.


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ПАО «Сбербанк России»
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.02.2017 11:09
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Сегодня в интернете легко найти любую информацию о рынке Форекс. Правда, добрая ее половина будет размещена под заголовками «осторожно, мошенники» или «развод для лохов».
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Сбербанк в Санкт-Петербурге увеличил кредитный портфель на 7%
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