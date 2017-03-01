Турция может запретить ВВС США пользоваться базой Инджирлик

Турецкие власти рассматривают возможность запрета на использование американскими самолетами авиабазы Инджирлик.

Об этом 1 марта сообщает Лента.ру со ссылкой на Yeni Safak. На этот шаг Анкара может пойти в случае, если США продолжат оказывать поддержку курдским формированиям в ходе боев за сирийский город Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В то же время Анкара ничего не имеет против участия в этой операции Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Турцией, уточняет издание.

28 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может принять участие в операции по освобождению сирийского города Ракка в случае, если достигнет договоренности с Россией и возглавляемой США международной коалицией. «Мы больше не будем равнодушными наблюдателями, какими оставались долгое время», — сообщил Эрдоган, отметив желание Анкары освободить Ракку от экстремистов ИГ.

С августа прошлого года турецкая армия проводит на территории Сирии операцию «Щит Евфрата».