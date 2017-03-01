В Петербурге раздавили трактором 12 тонн польского желе
600 коробок кондитерских продуктов из Польши, которые запрещены к ввозу на территорию России, уничтожили на Южном посту Санкт-Петербургской таможни. По санкционным товарам общим весом 12 тонн прошлись тяжелой техникой.
Как сообщает 1 марта пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, товары уничтожили после проведения экспертизы, которая показала, что эта продукция входит в список запрещенной к ввозу. Во всех коробках находилось кондитерское желе с клубничным, персиковым и вишневым вкусом.
В отношении компании, пытавшейся ввезти груз в РФ, возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП ("Несоблюдение запрета на ввоз товаров в Россию").
Справка:
Напомним, США, страны Евросоюза, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие санкции против России в 2014 году - после присоединения Крыма к РФ. После начала боевых действий на Донбассе пакет запретов был расширен. Санкции ограничили доступ к финансовым рынкам, инвестиции в российскую экономику, работу с рядом компаний, передачу технологий.
Москва в качестве ответной меры запретила ввоз списка продуктов из стран, которые поддержали антироссийские санкции. В частности, 7 августа 2014 года Россия запретила поставки говядины, свинины, фруктов, птицы, сыров и молока из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. При попытке ввоза этой продукции она уничтожается.