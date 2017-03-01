Глава предвыборного штаба Франсуа Фийона подал в отставку

Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона подал в отставку.

Об этом 1 марта сообщает Радио Маяк со ссылкой на французскую прессу. При этом отмечается, что заявление Патрика Стефанини пока еще не утверждено.

Самого Фийона 15 марта вызывали на допрос по делу о трудоустройстве его супруги. Более того, пошли слухи, что Пенелопа Фийон арестована. Пресса ждёт выступления Фийона.

Скандал вокруг экс-премьера разразился после того, как в СМИ утверждалось, что жена Фийона якобы получила из бюджета более 500 тысяч евро зарплаты в должности помощника своего мужа. Предполагается, что на самом деле она не работала. Аналогичные обвинения выдвигались и по поводу детей политика.