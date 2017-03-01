КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.

Постепенно технология «виртуальной реальности» (VR) становится массовой. Объективные причины для этого — снижение стоимости самих гаджетов и повышение качества изображения, создаваемого VR-системами. Так цифровой ритейлер КЕЙ предлагает большой выбор бюджетных моделей (бренды Xiaomi, Remax и др.) Устройства работают в комплекте со смартфонами и позволяют просматривать панорамное и 3D-видео, играть в режиме виртуальной реальности. «Качество изображения и выбор контента при этом будет зависеть от особенностей конкретной модели, — отмечают специалисты КЕЙ, — Если же пользователь хочет в полной мере ощутить достоинства новой технологии, стоит обратить внимание на флагман рынка — шлем Sony PlayStation VR».

Продуманная конструкция PlayStation VR позволяет надежно закрепить устройство на голове. В переднем блоке расположен микрофон, благодаря которому шлем PS VR подходит для общения с друзьями по команде — прямо во время игры. Внутри шлема, перед линзами, расположен встроенный дисплей, имеющий разрешение Full-HD (1920x1080 пикселей). Угол обзора составит при этом 100 градусов.

Контент для гаджета, предлагаемый производителем также достаточно интересен и разнообразен. На официальном сайте Sony среди игр упомянуты популярный шутер Battlefield One, игра по мотивам вселенной Бэтмена Batman Arkham VR, игра про битвы на гигантских роботах в RIGS: Mechanized Combat League и исследование Марса — Farpoint. Из других известных игр — Ace Combat 7, EVE Valkyrie, NBA 2K, Resident Evil 7 и War Thunder.