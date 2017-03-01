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01.03.2017 15:43

Петербургским подрядчикам трассы М-11 долги погасят частично и при одном условии

Генеральный подрядчик строительства платной трассы Москва-Петербург, турецкая компания «Ичташ Асталди», в ближайшее время начнет частично погашать долги перед субподрядчиками. Об этом «Фонтанке» 1 марта сообщил соучредитель ООО «ДорИнжиниринг» Сергей Грачев, с которым «Ичташ Асталди» не расплачивается с сентября 2016 года.

Как сообщала «Фонтанка», концессионер проекта – ООО «Магистраль двух столиц» (МДС) – 27 февраля принял решение о выделении «Ичташ Асталди» дополнительных денежных средств для финансирования работ на 7 – 8-м этапах трассы М-11. Сумма транша – 5 млрд рублей.

««Магистраль двух столиц» спасает проект и опережающими темпами авансирует «Ичташ Асталди». Очередной транш – 5 млрд рублей – частично пойдет на погашение долгов перед субподрядчиками за уже выполненные работы. Правда, деньги от турецкой компании начнут поступать исполнителям работ на определенных условиях: субподрядчики пока должны продолжить стройку без авансов», – уточнил представитель дорожно-строительной компании.

По неофициальным данным, из 5 млрд рублей «Ичташ Асталди» выделит на погашение задолженности перед субподрядными организациями только около 2 млрд рублей. Остальные средства потратит на закупку материалов и мостовых конструкций.

Общая задолженность иностранцев никому из участников проблемной стройки не известна, «Ичташ Асталди» ее не озвучивает. По примерным подсчетам, речь может идти о 4,5-5 млрд рублей. Такую сумму от турков сообща ждут петербургские транспортные, дорожно-строительные компании и субподрядчики, которые взялись за строительство мостов и тоннелей трассы М-11. Долги по непонятным причинам копятся с 2016 года. В начале 2017 года многие строители из-за недофинансирования взяли тайм-аут, из-за чего участок трассы может быть не сдан к 2018 году.

«Магистраль двух столиц» с мая 2016 года выделила «Ичташ Асталди» 9,3 млрд рублей; с учетом очередного транша 5 млрд рублей, вложения концессионера превысят 14 миллиардов. Хотя изначально предполагалось, что в эти сроки «МДС» заплатит генподрядчику лишь 3 млрд рублей. Всего концессионер обязуется вложить в проект 19,2 млрд рублей.

Строительство «петербургского» отрезка магистрали (7 – 8-й этапы трассы М-11) оценивается в 76,8 миллиарда рублей. Помимо «МДС», проект финансирует госкомпания «Автодор» – 57,8 млрд рублей. Платная скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург, которая станет дублером федеральной дороги М-10 «Россия», строится к ЧМ-18. Петербургский отрезок (почти 140 км) нужно успеть построить к лету 2018 года.


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