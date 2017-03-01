Смольный потратит на городскую экспозицию на ПМЭФ-2017 51 млн рублей

Правительство Санкт-Петербурга 1 марта объявило конкурс на организацию городской экспозиции и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума. За стенды, кейтеринг и сувенирную продукцию чиновники готовы заплатить 51 млн рублей.

Как видно из конкурсной документации, подрядчик должен будет разработать дизайн-проект и всю необходимую документацию, а также застроить экспозицию города площадью не менее 3 тысяч квадратных метров. Кроме того, в стоимость контракта входят 3 кофе-брейка в день в расчете на 200 человек каждый и один официальный обед от имени губернатора Санкт-Петербурга в день в расчете на 10 человек каждый.

Учитывается также сувенирная продукция: чашки с блюдцами из костяного фарфора с рисунками золотосодержащей краской, «флешки», подарочные пакеты. Кроме того, в 51 млн рублей включены расходы на организационное обеспечение и страхование.

Отдельной строкой, как ранее писала «Фонтанка», пойдет официальный прием у губернатора за 15 млн рублей.

В процессе обсуждения бюджета на 2017 год предлагалось сократить расходы на экспозицию с 47 млрд до 27 млрд рублей, однако в итоге она даже выросла. В текущем году из-за Кубка Конфедерации экономический форум пройдет с 1 по 3 июня.