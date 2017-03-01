28 февраля 2017 года в жилых кварталах Ленстройтреста проводили русскую зиму

В минувшие выходные в малоэтажном финском городке Юттери и голландском квартале Янила Кантри прошли масленичные гулянья, организованные группой компаний Ленстройтрест и управляющими компаниями обоих жилых кварталов.

ЗАО «Ленстройтрест»

В субботу, 25 февраля, зиму провожали в Юттери. Несмотря на холодную погоду, праздник собрал немало жителей финского городка – и взрослых, и детей. Участники праздника отдали должное и чаю с блинами, и танцам, и конкурсам. Но, по общему признанию, всех затмили хвостатые «гости»: не каждый день удается погладить ручную норку, подержать на руках енота или полюбоваться на трюки, которые демонстрировали «звезды» программы – дрессированные пудели Катюша и Рыжик. Выступление четвероногих артистов затмило, пожалуй, даже самую ожидаемую часть праздника – сожжение чучела Масленицы.

В воскресенье, 26 февраля, празднование переместилось в голландский квартал Янила Кантри. У символа квартала – ветряной мельницы собрались и те, кто уже живет в Янила Кантри, и те, кто только купил квартиру и ждет новоселья. Здесь тоже были и спортивные состязания, и бои на подушках, и танцы, и чаепитие, однако самым интересным признали мастер-класс по изготовлению соломенных кукол – миниатюрных маслениц. По скромным оценкам, за время праздника мастер-класс собрал более ста человек – и взрослых, и детей. И, несмотря на традиции, мало кто из участников мероприятия захотел расстаться с куклами, изготовленными своими руками, так что праздник завершился символическим сожжением Масленицы – флешмобом с цветными дымовыми шашками, а мини-маслениц их создатели предпочли забрать домой, на память.

ЗАО «Ленстройтрест»

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