28 февраля 2017 года в жилых кварталах Ленстройтреста проводили русскую зиму

Еще
15:50 01.03.2017
Пришлите свою новость!
15:43
Петербургским подрядчикам трассы М-11 долги погасят частично и при одном условии
15:37
Смольный потратит на городскую экспозицию на ПМЭФ-2017 51 млн рублей
15:25
Полпред Цуканов: многие из губернаторов поплатились за "потемкинские деревни"
15:09
Глава РНБ: Библиографа Шумилову могут восстановить на работе
15:03
«Ленэнерго» не собирается сейчас размещать облигации по одобренной программе на 35 млрд рублей
14:57
Упавший с крыши в Купчино юный паркурщик скончался
14:56
При обсуждении генплана чиновников попросили передвинуть остановки
14:53
Фонд «Родительский мост» начинает в Петербурге акцию «Мост к детям»
14:50
Глава ДНР озвучил количество перешедших под управление республики украинских предприятий
14:48
За совершение 21 преступления врачу петербургской поликлиники дали условный срок
14:44
Публичка и Ленинка опубликуют секретный документ об объединении
14:40
Россия оказалась основным инвестором Украины
14:33
Прокурор предложил директору Кировского ДРСУ добровольно заплатить 12 миллионов
14:25
Петербуржцев насторожила военная техника на Новоприозерском шоссе
14:13
Главой «Ростелекома» назначен бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский
14:07
Вице-губернатор Кириллов: Фан-зоны чемпионата мира на Дворцовой не будет
14:03
В Парголово судебные приставы помогают взыскателю вернуть свои законные 1,3 сотки земли
14:00
Группа обыскиваемых в Петербурге "обнальщиков" "отмыла" более 300 миллионов
13:57
В Петербурге стали реже жениться, но чаще рожать
13:53
В Петербурге за столкновение двух «товарняков» машинист заплатит 140 тысяч
13:49
ЗакС уполномочил депутатов утверждать программы комплексного развития города
13:42
В Петербурге стали чаще болеть сифилисом и туберкулезом
13:31
Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи
13:25
Финляндия тратит на одного беженца 65 евро в сутки
13:20
Экономическая полиция Петербурга и ФСБ проводят 38 обысков у "обнальщиков"
13:16
Реальные доходы петербуржцев упали в 2016 году на 3,1%
13:12
В Петербурге пытаются ликвидировать почти 200 нелегальных свалок
13:07
В Петербурге арестована “санкционка” для бодибилдеров
13:02
Светогорск объявлен городом, свободным от геев
12:58
Петростат: Петербуржцы стали реже чинить обувь, но чаще - ремонтировать машины
12:54
"Водник" обратился к Путину с просьбой спасти русский хоккей
12:50
Смольный объявил конкурсы на достройку детских садов и гимназии на 1,2 млрд рублей
12:46
Депутаты призвали не превращать Общественную палату в "палатку"
12:45
Шестнадцатилетний юноша, упавший с 10-го этажа на Энгельса, умер в больнице
12:34
В Петербурге начали мыть улицы
12:31
ФАС поддержала передачу функции госзакупок Минфину
12:19
Для ГИБДД подготовили новый регламент
12:10
В Петербурге побит 27-летний температурный рекорд
12:07
В Кудрово сотрудник салона красоты напал на подростка
12:03
Петербуржцы в январе сократили расходы на еду на 8,5%
11:55
Песков рассказал про общие интересы России и США
11:49
ФАС включила петербургских дорожников в «топ» нарушений года
11:47
Перед выборами в Финляндии появились темнокожие «Истинные финны»
11:36
Министр экономики Эстонии хочет улучшить отношения с Россией
11:30
Двое в медицинских масках ограбили АЗС ради тысячи рублей
11:25
"Водник" согласился переиграть матч с "Байкалом-Энергией"
11:21
В НИИ имени Джанелидзе умер бывший глава Лопухинки Юрий Романов
11:12
Заместитель Чайки освобожден от должности
11:03
ЦБ в феврале купил валюты на 82 млрд в интересах Минфина
10:54
НАСА приобрело пять мест на российских «Союзах»
10:45
РЖД попросили ФАС возместить недополученные доходы
10:35
ЗакС окончательно переименовал Парнас в Сергиевское
10:29
Петербуржец отработает 11 месяцев за неуплату 750 тысяч по алиментам
10:23
"Квадрат": Московский район выступил за бесплатный ЗСД и против аэроэкспресса
10:17
В Охотском море горит рыболовецкий сейнер
10:09
Путин признал, что в РФ не сработала система по контролю за допингом
10:03
При выходе из Альфа-банка петербуржца запихали в «Кадиллак», но он просит полицию не беспокоиться
09:57
«Туполев» создал деревянный макет нового стратегического бомбардировщика
09:49
В первую неделю действия закона о гей-браках в Финляндии свадьбу сыграют 30 пар
09:41
В переулке Гривцова разбился мужчина
09:33
Подразделения военной базы РФ в Армении подняты по сигналу "тревога"
09:25
«Левада»: Россияне меньше гордятся освоением космоса и больше - присоединением Крыма
09:17
Пожар в фитнес-центре в Купчино локализовали
09:09
На Васильевском грядут новые закрытия
09:01
YouTube запустит собственное онлайн-телевидение
08:53
Рейс из Петербурга в Доминикану задерживают на 10 часов
08:45
На Курилах заявили о повышенном спросе на «дальневосточный гектар»
08:37
Муж вытолкнул жительницу Колпино из окна
08:29
Появилось видео разборок с арматурой и пистолетом на Богатырском
08:21
На украинских предприятиях в Донбассе введено внешнее управление
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
01.03.2017 15:20

28 февраля 2017 года в жилых кварталах Ленстройтреста проводили русскую зиму

28 февраля 2017 года в жилых кварталах Ленстройтреста проводили русскую зиму
ЗАО «Ленстройтрест»

В минувшие выходные в малоэтажном финском городке Юттери и голландском квартале Янила Кантри прошли масленичные гулянья, организованные группой компаний Ленстройтрест и управляющими компаниями обоих жилых кварталов.

ЗАО «Ленстройтрест»
ЗАО «Ленстройтрест»

В субботу, 25 февраля, зиму провожали в Юттери. Несмотря на холодную погоду, праздник собрал немало жителей финского городка – и взрослых, и детей. Участники праздника отдали должное и чаю с блинами, и танцам, и конкурсам. Но, по общему признанию, всех затмили хвостатые «гости»: не каждый день удается погладить ручную норку, подержать на руках енота или полюбоваться на трюки, которые демонстрировали «звезды» программы – дрессированные пудели Катюша и Рыжик. Выступление четвероногих артистов затмило, пожалуй, даже самую ожидаемую часть праздника – сожжение чучела Масленицы.

В воскресенье, 26 февраля, празднование переместилось в голландский квартал Янила Кантри. У символа квартала – ветряной мельницы собрались и те, кто уже живет в Янила Кантри, и те, кто только купил квартиру и ждет новоселья. Здесь тоже были и спортивные состязания, и бои на подушках, и танцы, и чаепитие, однако самым интересным признали мастер-класс по изготовлению соломенных кукол – миниатюрных маслениц. По скромным оценкам, за время праздника мастер-класс собрал более ста человек – и взрослых, и детей. И, несмотря на традиции, мало кто из участников мероприятия захотел расстаться с куклами, изготовленными своими руками, так  что праздник завершился символическим сожжением Масленицы – флешмобом с цветными дымовыми шашками, а мини-маслениц их создатели предпочли забрать домой, на память.

ЗАО «Ленстройтрест»
ЗАО «Ленстройтрест»

Справка о компании ЗАО «Ленстройтрест»
 

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ЗАО «Ленстройтрест»
01.03.2017 15:20

28 февраля 2017 года в жилых кварталах Ленстройтреста проводили русскую зиму

В минувшие выходные в малоэтажном финском городке Юттери и голландском квартале Янила Кантри прошли масленичные гулянья, организованные группой компаний Ленстройтрест и управляющими компаниями обоих жилых кварталов.
NEWПИТЕР
28.02.2017 15:13

Пятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован «РоссельхозБанком»

Пятый лот жилого квартала NEWПИТЕР, строящегося компанией «Строительный трест» на юго-западной границе города в пос. Новоселье, аккредитован «РоссельхозБанком»
ГК «Эталон»
28.02.2017 11:50

Газпромбанк и Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»

27 февраля сразу два банка - Газпромбанк и Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ЮИТ продает на торгах половину территории проекта «Новоорловский»
«Северный город» ввел в эксплуатацию первую очередь ЖК в Невском районе
Путин подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации
Греф обещал снизить ставки по ипотеке "до исторического минимума"
Госстройнадзор разрешил эксплуатацию 10 новых корпусов «Главстрой-СПб»
Сбербанк снижает ставку по ипотеке на новостройки до 10,9%
«Группа ЛСР» реконструирует дом 1 по Невскому под торговлю и офисы
Setl City может подать в суд на защитников Пулковской обсерватории из-за «фотожабы» на рендер проекта
Московский, Приморский и Невский районы наиболее популярны у покупателей жилья
Казахская BI Group выходит в Петербург с тремя жилыми комплексами
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
Курортные пригороды: отдыхать или жить?
Покупатели спешат на юг
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Что нам несет «ипотечная весна»?
«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером
Образцовые квартиры в «Образцовом квартале»
Покупаешь «комфорт» – получаешь «бизнес»
Сколько шагов от пробки до митинга?
Строители обложат себя социальным оброком
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи

В Петербурге начали мыть улицы

Сергей Николаев/

Петербуржцы увидели перформанс с болезненно острым сюжетом

Жечь нельзя топить: Как проверить качество сливочного масла

Пролетая над Фонтанкой

Викторина: Знаете ли вы "Калевалу"?

Новости компаний
ЗАО «Ленстройтрест»
01.03.2017 15:20
28 февраля 2017 года в жилых кварталах Ленстройтреста проводили русскую зиму
В минувшие выходные в малоэтажном финском городке Юттери и голландском квартале Янила Кантри прошли масленичные гулянья, организованные группой компаний Ленстройтрест и управляющими компаниями обоих жилых кварталов.
NEWПИТЕР
28.02.2017 15:13
Пятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован «РоссельхозБанком»
Пятый лот жилого квартала NEWПИТЕР, строящегося компанией «Строительный трест» на юго-западной границе города в пос. Новоселье, аккредитован «РоссельхозБанком»
ГК «Эталон»
28.02.2017 11:50
Газпромбанк и Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали «Дом на Космонавтов» от «ЛенСпецСМУ»
27 февраля сразу два банка - Газпромбанк и Банк «Санкт-Петербург» аккредитовали «Дом на Космонавтов», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга в 10 минутах ходьбы от станции метро «Звездная».
Normann
27.02.2017 15:51
«Норманн» подал документы на повторный ввод ЖК «Десяткино»
Строительная компания «Норманн» официально подала документы на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Десяткино».
награждение ООО "ПЕТРОСТРОЙ" почетным памятным знаком Лидер по " Электронной регистрации" на первичном рынке 2016
23.02.2017 13:07
Компания "Петрострой" приняла участие в IV Всероссийской ежегодной конференции для партнеров Сбербанка
Компания "Петрострой" приняла участие в IV Всероссийской ежегодной конференции для партнеров Сбербанка "Инновации рынка недвижимости".
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
«Группа ЛСР»
22.02.2017 13:28
«Группа ЛСР» повышает стоимость квартир
С марта состоится рост цен на квартиры в ряде проектов «Группы ЛСР». Это связано с растущей готовностью проектов или их вводом в эксплуатацию.
ГК «Эталон»
22.02.2017 10:16
Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых» от «ЛенСпецСМУ»
Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая».
RBI
21.02.2017 14:50
Родители Mistola Hills снова сели за парты
Инновационные образовательные технологии, внедренные за последние годы в Кузьмоловской средней школе №1 (Всеволожский район), в т.ч. при поддержке компании «Северный город», были представлены жителям нового микрорайона Mistola Hills
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.