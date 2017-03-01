Глава РНБ: Библиографа Шумилову могут восстановить на работе

Библиографа Татьяну Шумилову, уволенную из Российской национальной библиотеки (РНБ) после критики действий руководства, могут восстановить на работе. Об этом 1 марта заявил генеральный директор РНБ Александр Вислый.

Высказывание прозвучало на телемосте «Москва – Петербург» в пресс-центре ТАСС, передаёт журналист «Фонтанки». Александр Вислый вышел на прямую связь из столицы.

«Конечно, да», – ответил гендиректор РНБ на вопрос журналистов, может ли Шумилова быть восстановлена на работе.

Вислый подчеркнул, что у него фактически не было другого выбора, кроме увольнения, так как библиограф нарушила трудовую дисциплину.

«Я уволил её за нарушение трудовой дисциплины точно так же, как уволят вас, если вы не придёте на работу», – отметил он.