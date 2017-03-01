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01.03.2017 15:09

Глава РНБ: Библиографа Шумилову могут восстановить на работе

Библиографа Татьяну Шумилову, уволенную из Российской национальной библиотеки (РНБ) после критики действий руководства, могут восстановить на работе. Об этом 1 марта заявил генеральный директор РНБ Александр Вислый.

Высказывание прозвучало на телемосте «Москва – Петербург» в пресс-центре ТАСС, передаёт журналист «Фонтанки». Александр Вислый вышел на прямую связь из столицы.

«Конечно, да», – ответил гендиректор РНБ на вопрос журналистов, может ли Шумилова быть восстановлена на работе.

Вислый подчеркнул, что у него фактически не было другого выбора, кроме увольнения, так как библиограф нарушила трудовую дисциплину.

«Я уволил её за нарушение трудовой дисциплины точно так же, как уволят вас, если вы не придёте на работу», – отметил он.

Справка:

В январе 2017 года стало известно, что новый глава РНБ Александр Вислый и руководитель московской Российской государственной библиотеки (Ленинки) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинала письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за личного недовольства министра культуры Владимира Мединского. Шумилова обещает оспорить увольнение в суде.

15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву.


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