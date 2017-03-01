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01.03.2017 15:14
"Квадрат" по заявкам трудящихся
Может ли семья с доходом в 100 тыс руб мечтать о покупке жилья в Петербурге? Какие перемены должны произойти, чтобы рынок недвижимости ожил? Будет ли создан компенсационный фонд для обманутых дольщиков? В очередном выпуске программы "Квадрат" ведущие ответили на вопросы читателей "Фонтанки".
В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] постоянные ведущие программы "Квадрат" Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга», и корреспондент «Фонтанки» Антонина Асанова:
Аудиоподкаст эфира:
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