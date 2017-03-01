"Квадрат" по заявкам трудящихся

01.03.2017 15:14

Может ли семья с доходом в 100 тыс руб мечтать о покупке жилья в Петербурге? Какие перемены должны произойти, чтобы рынок недвижимости ожил? Будет ли создан компенсационный фонд для обманутых дольщиков? В очередном выпуске программы "Квадрат" ведущие ответили на вопросы читателей "Фонтанки".