«Ленэнерго» не собирается сейчас размещать облигации по одобренной программе на 35 млрд рублей

Совет директоров «Ленэнерго» утвердил программу биржевых облигаций 001Р на будущее. Общий объем программы составляет 35 млрд рублей.

Как 1 марта рассказали «Фонтанке» в самой компании, корпоративная процедура утверждения программы достаточно длительна, а решение совета директоров бессрочное.

«Утверждение данной программы позволит в будущем с учетом сохраняющихся макроэкономических рисков, способных повлиять на доступность финансовых ресурсов, наиболее эффективно использовать все имеющиеся методы привлечения заемных средств, исходя из конъюнктуры рынка на момент такого привлечения, при этом не содержит в себе обязательств ПАО «Ленэнерго» по выпуску облигаций определенного объема в определенный период времени», – рассказали в пресс-службе.

Проще говоря, «Ленэнерго» прошло формальную часть утверждения, чтобы в будущем иметь возможность оперативно произвести размещение бумаг.

«Конкретные планы по размещению облигаций в рамках утвержденной Советом директоров Программы биржевых облигаций 001Р у ПАО «Ленэнерго» в настоящее время отсутствуют», – уточнили в компании.

Ранее стало известно, что советом директоров ПАО «Ленэнерго» утверждена Программа биржевых облигаций 001Р с общей номинальной стоимостью всех выпусков до 35 млрд рублей. Объем программы сопоставим с кредитным портфелем компании.