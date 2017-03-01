Упавший с крыши в Купчино юный паркурщик скончался

Шестиклассник, который упал с крыши девятиэтажки во Фрунзенском районе Петербурга, скончался в реанимации больницы имени Раухфуса в ночь на 1 марта.

Как стало известно «Фонтанке», 11-летний ребенок поступил с травмами, несовместимыми с жизнью: врачи сделали все возможное, однако пациент умер.

Обстоятельства гибели мальчика сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.

Напомним, подросток упал днем 27 февраля с крыши дома №20/1 по улице Белы Куна. Он сорвался с крыши, демонстрируя трюк паркура своим друзьям, которые находились рядом с ним. При падении ребенок получил множественные тяжелые травмы, в том числе ушиб головного мозга, перелом основания черепа, повреждения внутренних органов и впал в кому.