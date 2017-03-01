Глава ДНР озвучил количество перешедших под управление республики украинских предприятий

Порядка 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под внешнее управление в ДНР. Об этом 1 марта журналистам заявил глава республики Александр Захарченко.

«Порядка 40 предприятий под внешним управлением», — сказал он.

Захарченко добавил, что никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями ДНР, сообщает ДАН.

Ранее Захарченко объявил, что, так как Украина не выполнила ультиматум о снятии блокады Донбасса, на предприятиях украинской юрисдикции в Республике вводится внешнее управление. Этот процесс планируется завершить до конца дня.

27 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса до 1 марта. Согласно их заявлению, в случае невыполнения требований народные республики собирались ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и прекратить поставки угля на Украину.