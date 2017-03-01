Фонд «Родительский мост» начинает в Петербурге акцию «Мост к детям»

Фонд «Родительский мост» сегодня, 1 марта, в Петербурге на Итальянском мосту через канал Грибоедова проведет акцию – сотрудники и волонтеры фонда в 16 часов выйдут с цветными шариками, будут передавать их из рук в руки и рассказывать о работе фонда.

Так начнется акция фонда «Мост к детям», которая продлится до 15 мая.

«Каждый день, с 1 марта по 15 мая 2017 года, перечисляя благотворительные пожертвования, вы поможете детям сохранить или обрести свою семью. Мы проведем ряд мероприятий за этот период – общественные, тематические, образовательные и спортивные», – сообщают в фонде.

«Родительский мост» – один из старейших благотворительных фондов Петербурга. Только за 2016 год благодаря специалистам фонда 78 детей обрели семью; 87 семей с детьми первых лет жизни находились на сопровождении – в этих семьях сотрудники фонда помогали разрешить кризисную ситуацию; на сопровождении фонда находились 22 семьи с приемным ребенком группы риска по вторичным отказам; в целом 380 семей находились в разных формах сопровождения у специалистов фонда.