Публичка и Ленинка опубликуют секретный документ об объединении
Российская национальная (РНБ) и Российская государственная библиотека (РГБ) сегодня вечером разместят на своих сайтах текст письма, где они просят премьер-министра Дмитрия Медведева об «объединении ресурсов». Об этом 1 марта заявил журналистам в ходе телемоста в пресс-центре ТАСС глава Публички Александр Вислый.
«На сайте РГБ размещено? Нет. На сайте РНБ размещено? Нет. Сегодня вечером разместим», – пообещал он журналистам, передаёт корреспондент «Фонтанки».
Глава Публички также отметил, что видит несколько путей для интеграции двух крупнейших в стране книгохранилищ, и «слияние двух библиотек в одно юридическое лицо» – среди них.
Справка:
В январе 2017 года стало известно, что новый глава РНБ Александр Вислый и руководитель московской Российской государственной библиотеки (Ленинки) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинала письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за личного недовольства министра культуры Владимира Мединского. 15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву. Против объединения книгохранилищ уже высказался петербургский ЗакС, однако министр культуры Владимир Мединский 22 февраля заявил, что никакого слияния не планируется – речь идёт об «оптимизации работы».