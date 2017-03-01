Публичка и Ленинка опубликуют секретный документ об объединении

Российская национальная (РНБ) и Российская государственная библиотека (РГБ) сегодня вечером разместят на своих сайтах текст письма, где они просят премьер-министра Дмитрия Медведева об «объединении ресурсов». Об этом 1 марта заявил журналистам в ходе телемоста в пресс-центре ТАСС глава Публички Александр Вислый.

«На сайте РГБ размещено? Нет. На сайте РНБ размещено? Нет. Сегодня вечером разместим», – пообещал он журналистам, передаёт корреспондент «Фонтанки».

Глава Публички также отметил, что видит несколько путей для интеграции двух крупнейших в стране книгохранилищ, и «слияние двух библиотек в одно юридическое лицо» – среди них.