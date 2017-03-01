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01.03.2017 14:40

Россия оказалась основным инвестором Украины

Российская Федерация оказалась основным инвестором Украины в прошлом году.

Об этом 1 марта сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Как пишет издание, всего иностранные инвесторы вложили в экономику Украины в 2016 году 4,406 миллиарда долларов США прямых инвестиций (акционерного капитала). Это на 642 миллионов долларов, или на 17,1%, больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 миллиарда долларов.

Согласно данным украинского Госстата, в 2016 году инвестиции поступали из 77 стран мира, при этом основными инвесторами, на которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, стали Россия – 1,667 миллиарда долларов, Кипр – 427,7 миллиона долларов, Великобритания – 403,9 миллиона долларов, Нидерланды – 255 миллионов долларов и Австрия – 249,9 миллиона долларов.

По информации Госстата, наибольшие объемы прямых инвестиций были направлены в финансовую и страховую деятельность – 2,825 миллиарда долларов, торговлю и ремонт автотранспорта – 524,9 миллиона долларов и промышленность – 475,2 миллиона долларов.


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