Прокурор предложил директору Кировского ДРСУ добровольно заплатить 12 миллионов

На первом заседании суда по уголовному делу директора Кировского дорожного ремонтно-строительного управления Марка Берхмана прокурор предложил ему признать свою вину. В этом случае Берхману придется заплатить штраф в размере 12 миллионов рублей. Директор ДРСУ с предложением не согласился.

Марк Берхман стал подозреваемым в уголовном деле по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов) в июле прошлого года.

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