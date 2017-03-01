Петербуржцев насторожила военная техника на Новоприозерском шоссе

Колонна военной техники была замечена на Новоприозерском шоссе днем 1 марта. Машины двигаются в сторону Петербурга.

Удивленные появлением техники горожане опубликовали видео в социальных сетях. В пресс-службе Западного военного округа «Фонтанке» объяснили, что это связано с учениями, о которых сообщалось еще 27 февраля. Тогда две мотострелковые бригады ЗВО были подняты по учебной тревоге в рамках начавшегося двухстороннего командно-штабного учения на местности.

Колонна движется не в Петербург, а на полигон под Лугой, добавили в ЗВО. Общая протяженность марша – более 200 километров. Длительность учений – четверо суток.

В мероприятиях участвует около полутора тысячи военнослужащих и более 500 единиц военной техники.