Главой «Ростелекома» назначен бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский

Заместитель председателя ВТБ Михаил Осеевский 1 марта назначен председателем «Ростелекома». Соответствующую директиву подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам главы правительства, сказанных на встрече с Осеевским после назначения, на основании подписанного Медведевым документа должен быть собран совет директоров компании, который и примет все решения, необходимые для завершения процедуры.

Прежний президент «Ростелекома» Сергей Калугин ранее получил предложение стать заместителем главы Минкомсвязи Николая Никифорова. Он возглавлял компанию с 2013 года, при нем к «Ростелекому» был присоединен «Связьинвест», а также сформирован федеральный мобильный оператор Tele2. Под этим брендом работает совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома» – «Т2 РТК Холдинге». По одной из версий, переход зампредседателя ВТБ в руководство госоператора говорит о намерении банка продать свою долю. В самом ВТБ эту информацию отрицают.

«Ростелеком» обладает крупнейшей в России сетью фиксированной связи. 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала находятся под контролем государства. Среди акционеров также значатся Внешэкономбанк и «Мобител». В Петербурге компания контролирует порядка 30% рынка ШПД, немного опережая главного конкурента — ЭР-Телеком Холдинг.