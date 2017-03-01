Группа обыскиваемых в Петербурге "обнальщиков" "отмыла" более 300 миллионов

Более 312 миллионов рублей были незаконно обналичены в Петербурге за два года группой, членов которой с утра 1 марта обыскивает экономическая полиция и УФСБ.

Как стало известно «Фонтанке», по версии следствия, в 2015-2016 году организация в составе не менее 14 человек через сотню фирм-однодневок «заработала» порядка 25 миллионов рублей, обналичивая средства заказчиков под 8% "отступных". Отметим, что для этой сферы серого бизнеса это достаточно низкий процент, так как себестоимость операции с учетом всех затрат достигает 6-7% от суммы, которую нужно "отмыть". В среднем городские "обнальные" конторы берут за свои услуги до 12%

Помимо организаторов схемы, в уголовном деле, возбужденном по факту «незаконной банковской деятельности» 8 февраля 2017 года, присутствует сотня фамилий номинальных директоров фирм-однодневок.

Как в большинстве подобных теневых организаций, работа группы была сформирована по нормальной бизнес-модели. В ней был бухгалтерский отдел из 4 человек. А также отдел, который занимался регистрацией и созданием расчетных счетов фирм-"помоек". Кроме того, в "организации" обнальщиков была группа, которая занималась поиском и контролем номинальных директоров. А также еще одна, которая создавала подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности таких ООО: например, фиктивные договоры, на основании которых переводились средства за якобы выполненные работы или закупленные товары. В довершение всего, присутствовала и инкассаторская группа, которая снимала деньги и развозила их клиентам.

По данным «Фонтанки», организатором теневой фирмы следствие полагает некоего гражданина Лыткина. Однако в отличие от остальных 13 фигурантов дела, он избежал обысков. Как подсказали в ГУ МВД, некоторое время назад мужчина, видимо, почувствовав крах бизнеса, выехал за пределы РФ.