В Петербурге стали реже жениться, но чаще рожать

В Петербурге стало меньше свадеб и больше разводов, следует из годового отчета Петростата.

Всего за 2016 год в Северной столице сочеталась браком 50 691 пара, что на 11% меньше, чем в 2015-м. Количество распавшихся семей, напротив, выросло — было зарегистрировано 25 053 развода, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

Впрочем, распад института брака на рождаемость не повлиял: в минувшем году в Северной столице родилось 72879 детей, что на 3% больше, чем годом ранее.

При этом смертность сократилась незначительно – на 0,9%, до 61 459 человек. Среди причин смертности лидируют инфаркты и другие сердечно-сосудистые болезни (66%), а также онкологические заболевания (22%).