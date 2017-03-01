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01.03.2017 13:53

В Петербурге за столкновение двух «товарняков» машинист заплатит 140 тысяч

Невский районный суд решил не отправлять за решетку машиниста тепловоза, из-за которого в Петербурге столкнулись два грузовых состава, а наказать его рублем. Небрежность при исполнении должностных инструкций, стоившая больше пяти миллионов рублей различным организациям, оценили в 140 тысяч.

Как сообщили 1 марта в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, речь идет об аварии, которая произошла 23 июля 2016 года. В тот день после бокового столкновения двух грузовых составов в районе станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский было повреждено девять вагонов. Нанесенный разным организациям ущерб подсчитали до копейки — общая сумма составила 5 323 399 рублей 90 копеек. Ответственность за столкновение возложили на 48-летнего машиниста тепловоза, стаж которого — почти тридцать лет. Установлено, что он управлял составом из 69 вагонов, который должны были расформировать, и из-за небрежного отношения к правилам безопасности столкнулся с другим «товарняком», который как раз маневрировал неподалеку. Вагоны двух составов столкнулись на стрелочном переводе. Машинист тепловоза вину признал полностью и, как сообщили в ведомстве, раскаялся.

Дело по 263-й статье УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)  рассматривал Невский районный суд. Машинист мог получить до двух лет лишения свободы, но судья в виду опытности и возраста подсудимого приговорил его только к 140 тысячам штрафа.

 


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