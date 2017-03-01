ЗакС уполномочил депутатов утверждать программы комплексного развития города

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за перераспределение полномочий по утверждению городских программ. Соответствующий законопроект внёс на рассмотрение горпарламента 1 марта депутат Сергей Никешин.

Согласно документу, полномочия по утверждению программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петербурга, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры будут отнесены к полномочиям Законодательного собрания. Разрабатывать указанные программы будут чиновники Смольного. На данный момент разработкой и утверждением данных документов занимается только исполнительная власть.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты оппозиционных фракций высказались в его поддержку. Так, Максим Резник отметил, что сейчас существует серьёзный перекос в распределении полномочий между ЗакСом и Смольным.

"Они (члены городского правительства. — Прим. ред.) постоянно переносят заседания, а потом решают все в закрытом режиме на «малом» правительстве. Отдавать серьёзные полномочия на откуп такому городскому правительству нельзя", – отметил член фракции "Партии Роста".

После заседания спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в разговоре с журналистами отметил, что часть существующих городских проблем, например, транспортные развязки в Девяткино и Кудрово, не были достаточно обсуждены, исправить ситуацию впредь смогут депутаты ЗакСа.