В Петербурге стали чаще болеть сифилисом и туберкулезом

В декабре 2016 года в Северной столице участились случаи заболевания некоторыми инфекционными болезнями, следует из материалов, опубликованных 1 марта Петростатом.

Так, в первый месяц зимы было выявлено 146 больных сифилисом, что на 36% больше, чем за тот же период годом ранее, а также 172 больных туберкулезом, что в 1,8 раза больше, чем год назад. Впрочем, за весь 2016 год число заболевших сократилось на 6,5% и на 3,4% соответственно.

Число инфицированных ВИЧ в декабре сократилось на 18,9% и на 3,8% за весь 2016 год.