Как российские суды заблудились на донбасском фронте

Задержанный в Петербурге украинский нелегал просит не выдворять его в Киев, опасаясь приговора за участие в вооруженном конфликте на стороне ЛНР. За него вступилась ООН.

1 марта в Петербурге возобновляется процедура пересмотра дела бойца самопровозглашенной ЛНР Александра Болотова, который просит отменить выдворение на Украину. Он подал на временное убежище в России только после задержания, когда замаячила встреча с СБУ. Петербургские суды не относят участников вооруженных формирований к особой касте, но по-разному трактуют внутренние и международные законы.

Гражданин Украины Александр Болотов был задержан 5 декабря на Малой Морской и привлечен по статье 18.8 КоАП за нелегальную трудовую деятельность. Регистрации Болотов, работавший подсобником на стройке, тоже не имел. Октябрьский суд оштрафовал его на пять тысяч рублей и решил выдворить из России с пятилетним запретом на въезд.

Болотов попал в Россию по украинскому паспорту 20 ноября через КПП «Изварино», который не контролируется погранслужбой Украины. Как он пояснил «Фонтанке», прибыл в Петербург развеяться, проведать сослуживцев и отдохнуть от боевых действий. Регистрацию не делал, на временное убежище не подавал.

После задержания Болотова поместили в изолятор для иностранцев в Красном Селе. Оттуда он нанял адвоката Юрия Серова, который в последний день подачи жалобы, 19 декабря, успел обратиться в Октябрьский суд.

Материалы по Болотову с жалобой адвоката ушли в Санкт-Петербургский городской суд. Судья Анна Исаева 9 февраля оставила дело без рассмотрения, вернув в Октябрьский по формальным основаниям. Копия протокола не заверена надлежащим образом печатью и не содержит сведений о лице, составившем материал, уточнили «Фонтанке» в горсуде.

Тем временем приставы получили документы на исполнение решения Октябрьского суда, стали подыскивать подходящий транзитный рейс (прямого сообщения с Киевом нет) и за 17 тысяч рублей купили луганскому ополченцу авиабилет на утренний рейс 22 февраля через Вену.

21 февраля, накануне вылета, Болотов предупредил адвоката. Серов связался с Октябрьским судом и настоял на том, чтобы приставы остановили свою деятельность, так как решение о выдворении, хоть и не было отменено, но и в силу не вступило. В суде поняли оплошность и остановили процедуру.

В тот же день союз добровольцев Донбасса (СДД) разместил релиз:

«Сегодня поступила просьба ополченца ЛНР Болотова Александра. Его должны были депортировать из России на территорию Украины, где его ждало заключение до 20 лет, а, возможно, смерть. При активной работе союза удалось приостановить решение суда о депортации».

Пресс-секретарь организации Мария Коледа уточнила «Фонтанке», что в суд были отправлены обращения от прокуратуры Петербурга, СДД, Общественной палаты РФ (в Октябрьском суде о них не слышали), и что Болотов чуть ли не через две недели «освободится с новым решением суда на руках».

1 марта дело Болотова, с исправленными документами, должно снова отправиться в горсуд на пересмотр. Дата заседания пока не назначена.

Юрий Серов сообщил «Фонтанке», что он получил заключение Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ) в отношении Болотова.

«В организации считают, что выдворение с учетом ситуации на Украине применять нельзя», – уточнил защитник.

Болотов уже из изолятора подал на временное убежище, но скорее для перестраховки. «Фонтанке» он признался, что его устроит выдворение в виде самоконтролируемого выезда.

«Вернусь в ЛНР»

Оптимизм Союза добровольцев Донбасса, созданного бывшим премьером ДНР Александром Бородаем, в деле Болотова не столь уж безосновательный. У организации уже есть успешный опыт прямого вмешательства в деятельность судов. В декабре 2016 года дело гражданина Украины Александра Слепцова дошло до Верховного суда Чувашии. Он воевал против ВСУ летом 2014 года, в сентябре уехал в Чебоксары. До 9 сентября 2015 года ему предоставили временное убежище. Слепцов не продлил срок. В декабре 2016-го был задержан. 19-го ВС Чувашии оставил в силе решение о выдворении.

«Оснований полагать, что Слепцов может стать жертвой пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращений и наказания на территории государства гражданской принадлежности, не имеется. Наказание в виде выдворения – единственно возможный способ достижения справедливого баланса публичных и частных интересов», – посчитал судья Андрей Голубев.

Слепцова посадили на поезд Москва – Львов, но ему разрешили сойти на последней (перед украинской границей) станции и остаться в России. Мария Коледа комментировала:

«В Брянской области мы смогли связаться с пограничниками, органами судебной власти, прокуратурой и предотвратить депортацию ополченца в Киев».

Слепцов, по его словам, 22 декабря 2016 года вернулся в Москву на автомобиле.

Судебная практика показывает, что выходцы с юго-востока Украины перебираются в Россию с полной уверенностью, что выданные в ЛНР и ДНР бумаги нивелируют внутреннее российское законодательство. Как правило, после задержания не бьют тревогу, игнорируют помощь адвокатов, оперируют аргументом «Мне нельзя обратно, убьют». Сперва их дела рассматривают районные суды. Мигранты чаще всего ссылаются на базу данных «Миротворец» с досье на лиц, замеченных, по мнению украинской стороны, в боевых действиях против ВСУ. Сайт встречает пользователей бегущей строкой «Граждане боевики, террористы, наемники и российские военные преступники! Предлагаем вам сдаться!» Ресурс создан в 2014 году по инициативе Антона Геращенко – бывшего советника министра внутренних дел Украины. Его автором считается «замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины» Георгий Тука.

Райсуды «Миротворец» игнорируют и выносят постановления о штрафе с выдворением. Они обжалуются, и основная битва происходит в Санкт-Петербургском горсуде.

Дела нелегалов пересматривают пять судей – упомянутая Анна Исаева, Юлия Русанова, Светлана Куприк, Елена Широкова, Ирина Калинина. Единого мнения по судьбам украинцев у них нет, и принадлежность к ДНР и ЛНР не может служить оберегом по умолчанию.

17 января 2017 года Юлия Русанова выслушала целую лекцию о международном положении от адвоката гражданина Украины Бережного.

«Сложная внутриполитическая ситуация на Украине – ведение боевых действий, что представляет угрозу жизни… Бережный получил повестку из военкомата о прибытии в военкомат по вопросу мобилизации».

Защита Бережного оперировала международным пактом 1966 года о гражданских и политических правах и конвенцией о правах и свободах.

Судья Русанова открыла закон. Получилось скучновато, но поучительно:

«Гражданство представляет особую правовую связь гражданина и государства. При наличии претензий гражданина к государству либо невозможности проживания в государстве по политическим мотивам гражданин вправе прервать данную связь, обратившись за получением гражданства иного государства либо получением статуса беженца при наличии преследования указанного гражданина на территории государства, а также боевых действий. При этом гражданин должен легализовать свое пребывание на территории государства».

Бережный до задержания за российским гражданством или статусом беженца не обращался.

На всякий случай разъяснила судья и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подписанную в Риме в 1950 году. По ней, публичные власти обязаны вмешаться, если это необходимо «в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц».

А значит, решение такое:

«Учитывая характер совершенного Бережным правонарушения, необходимость соблюдения интересов национальной безопасности и общественного порядка, оснований для наказания без выдворения из РФ не имеется».

Через пару дней, 19 января, судья Светлана Куприк иначе посмотрела на украинские события. Она изучила жалобу гражданина Кривоножко, который жил в России нелегально с 2014 года. Задержанный ссылался на боевые действия и невозможность вернуться в родной Донецк.

Судья Куприк сослалась на Устав ООН 1945 года, Всеобщую декларацию прав человека 1948-го, Конвенцию против пыток 1984-го.

«Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства физического лица или причинение ему физических страданий. В настоящее время на территории Украины не завершен вооруженный конфликт, что может свидетельствовать о наличии угрозы жизни и здоровью Кривоножко», – посчитала судья.

Украинца оставили в России.

Судья Елена Широкова в июле 2016 года отменила выдворение украинской официантки Сычевой, подпольно работавшей в детском лагере «Северная зорька плюс». На родину она не хотела из-за риска преследования, так как «является членом общественного движения Донецкая Республика, имеет членский билет от 28 октября 2015 года, и на территории Украины будет привлечена к уголовной ответственности как сепаратист».

Сычеву спасло то, что она еще до задержания обращалась за временным убежищем, но тогда у УФМС не нашлось квот. Суд оставил ее в России и позволил возобновить процедуру получения убежища.

15 ноября 2016 года судья Ирина Калинина рассматривала дело гражданина Фоменко. В Петербурге он жил с 2014 года, занимался расклейкой рекламы.

Адвокат Ольга Цейтлина просила не выдворять Фоменко. Оперировала «прямой непосредственной опасностью в Луганской области, выходцем которой является Фоменко, при выдворении которого будет создана прямая угроза жизни и здоровью, что является нарушением статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию»).

Цейтлина настаивала:

«Суду необходимо учесть общеизвестные факты о идущей гражданской войне и установить, не подвергается ли выдворяемое лицо серьезной опасности при возвращении. Согласно информации из заслуживающих доверия источников, в регионе сохраняется нестабильность. Фоменко является военнообязанным и подлежит призыву, однако он не желает участвовать в вооруженном конфликте и воевать против своих сограждан».

Судья решила:

«Доводы жалобы в части опасений за свою жизнь из-за боевых действий являются несостоятельными, поскольку доказательств обращения с заявлением о получении статуса беженца до принятия решения о его выдворении Фоменко не представил».

По-другому Калинина посмотрела на дело бойца вооруженного формирования «Призрак» Владимира Веклича с позывным «Серб». Он был выдворен судом первой инстанции, но к тому времени успел ассимилироваться – найти русскую невесту и написать отказ от украинского гражданства. На суде уверял, что Украина может преследовать его «по политическим мотивам». Дело было направлено на новое рассмотрение, и Веклич обошелся штрафом. Он по-прежнему бывает в Петербурге, но чаще воюет в Донбассе.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»