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01.03.2017 13:31
Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи
Что ели наши предки? Когда на Руси появился общепит? Почему крестьяне "спаивали" монархов? На эти и многие другие вопросы отвечает редактор очередного выпуска журнала "Ваш тайный советник" Игорь Шушарин.
Аудиоподкаст эфира:
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