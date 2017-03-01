18+
(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
Пока все в офисе
01.03.2017 13:31
Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи

Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи

Что ели наши предки? Когда на Руси появился общепит? Почему крестьяне "спаивали" монархов? На эти и многие другие вопросы отвечает редактор очередного выпуска журнала "Ваш тайный советник" Игорь Шушарин.

Аудиоподкаст эфира: 

Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.

Архивы передач
Предыдущие материалы
ВКонтакте Facebook LiveJournal Twitter

А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram