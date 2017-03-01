Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи

01.03.2017 13:31

Что ели наши предки? Когда на Руси появился общепит? Почему крестьяне "спаивали" монархов? На эти и многие другие вопросы отвечает редактор очередного выпуска журнала "Ваш тайный советник" Игорь Шушарин.