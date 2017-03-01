Экономическая полиция Петербурга и ФСБ проводят 38 обысков у "обнальщиков"

Более 60 оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка, десять следователей ГСУ и сотрудники ФСБ с утра 1 марта проводят в Петербурге 38 обысков по "обнальному" делу.

Как стало известно «Фонтанке», основной удар на себя приняли Московский и Петроградский районы, где сконцентрировано наибольшее количество предполагаемых фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия происходят в рамках возбужденного около двух недель назад уголовного дела по статье 172, часть 2, УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой"). Следствием занимается 4-й отдел ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности.

Дело возбуждено по материалам, собранным девятым «налоговым» отделом УЭБ и ПК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Фонтанке» удалось выяснить, что следствие интересуется финансово-хозяйственной деятельностью более 100 петербургских компаний.

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