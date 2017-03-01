Еще
15:49 01.03.2017
Пришлите свою новость!
15:43
Петербургским подрядчикам трассы М-11 долги погасят частично и при одном условии
15:37
Смольный потратит на городскую экспозицию на ПМЭФ-2017 51 млн рублей
15:25
Полпред Цуканов: многие из губернаторов поплатились за "потемкинские деревни"
15:09
Глава РНБ: Библиографа Шумилову могут восстановить на работе
15:03
«Ленэнерго» не собирается сейчас размещать облигации по одобренной программе на 35 млрд рублей
14:57
Упавший с крыши в Купчино юный паркурщик скончался
14:56
При обсуждении генплана чиновников попросили передвинуть остановки
14:53
Фонд «Родительский мост» начинает в Петербурге акцию «Мост к детям»
14:50
Глава ДНР озвучил количество перешедших под управление республики украинских предприятий
14:48
За совершение 21 преступления врачу петербургской поликлиники дали условный срок
14:44
Публичка и Ленинка опубликуют секретный документ об объединении
14:40
Россия оказалась основным инвестором Украины
14:33
Прокурор предложил директору Кировского ДРСУ добровольно заплатить 12 миллионов
14:25
Петербуржцев насторожила военная техника на Новоприозерском шоссе
14:13
Главой «Ростелекома» назначен бывший вице-губернатор Петербурга Михаил Осеевский
14:07
Вице-губернатор Кириллов: Фан-зоны чемпионата мира на Дворцовой не будет
14:03
В Парголово судебные приставы помогают взыскателю вернуть свои законные 1,3 сотки земли
14:00
Группа обыскиваемых в Петербурге "обнальщиков" "отмыла" более 300 миллионов
13:57
В Петербурге стали реже жениться, но чаще рожать
13:53
В Петербурге за столкновение двух «товарняков» машинист заплатит 140 тысяч
13:49
ЗакС уполномочил депутатов утверждать программы комплексного развития города
13:42
В Петербурге стали чаще болеть сифилисом и туберкулезом
13:31
Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи
13:25
Финляндия тратит на одного беженца 65 евро в сутки
13:20
Экономическая полиция Петербурга и ФСБ проводят 38 обысков у "обнальщиков"
13:16
Реальные доходы петербуржцев упали в 2016 году на 3,1%
13:12
В Петербурге пытаются ликвидировать почти 200 нелегальных свалок
13:07
В Петербурге арестована “санкционка” для бодибилдеров
13:02
Светогорск объявлен городом, свободным от геев
12:58
Петростат: Петербуржцы стали реже чинить обувь, но чаще - ремонтировать машины
12:54
"Водник" обратился к Путину с просьбой спасти русский хоккей
12:50
Смольный объявил конкурсы на достройку детских садов и гимназии на 1,2 млрд рублей
12:46
Депутаты призвали не превращать Общественную палату в "палатку"
12:45
Шестнадцатилетний юноша, упавший с 10-го этажа на Энгельса, умер в больнице
12:34
В Петербурге начали мыть улицы
12:31
ФАС поддержала передачу функции госзакупок Минфину
12:19
Для ГИБДД подготовили новый регламент
12:10
В Петербурге побит 27-летний температурный рекорд
12:07
В Кудрово сотрудник салона красоты напал на подростка
12:03
Петербуржцы в январе сократили расходы на еду на 8,5%
11:55
Песков рассказал про общие интересы России и США
11:49
ФАС включила петербургских дорожников в «топ» нарушений года
11:47
Перед выборами в Финляндии появились темнокожие «Истинные финны»
11:36
Министр экономики Эстонии хочет улучшить отношения с Россией
11:30
Двое в медицинских масках ограбили АЗС ради тысячи рублей
11:25
"Водник" согласился переиграть матч с "Байкалом-Энергией"
11:21
В НИИ имени Джанелидзе умер бывший глава Лопухинки Юрий Романов
11:12
Заместитель Чайки освобожден от должности
11:03
ЦБ в феврале купил валюты на 82 млрд в интересах Минфина
10:54
НАСА приобрело пять мест на российских «Союзах»
10:45
РЖД попросили ФАС возместить недополученные доходы
10:35
ЗакС окончательно переименовал Парнас в Сергиевское
10:29
Петербуржец отработает 11 месяцев за неуплату 750 тысяч по алиментам
10:23
"Квадрат": Московский район выступил за бесплатный ЗСД и против аэроэкспресса
10:17
В Охотском море горит рыболовецкий сейнер
10:09
Путин признал, что в РФ не сработала система по контролю за допингом
10:03
При выходе из Альфа-банка петербуржца запихали в «Кадиллак», но он просит полицию не беспокоиться
09:57
«Туполев» создал деревянный макет нового стратегического бомбардировщика
09:49
В первую неделю действия закона о гей-браках в Финляндии свадьбу сыграют 30 пар
09:41
В переулке Гривцова разбился мужчина
09:33
Подразделения военной базы РФ в Армении подняты по сигналу "тревога"
09:25
«Левада»: Россияне меньше гордятся освоением космоса и больше - присоединением Крыма
09:17
Пожар в фитнес-центре в Купчино локализовали
09:09
На Васильевском грядут новые закрытия
09:01
YouTube запустит собственное онлайн-телевидение
08:53
Рейс из Петербурга в Доминикану задерживают на 10 часов
08:45
На Курилах заявили о повышенном спросе на «дальневосточный гектар»
08:37
Муж вытолкнул жительницу Колпино из окна
08:29
Появилось видео разборок с арматурой и пистолетом на Богатырском
08:21
На украинских предприятиях в Донбассе введено внешнее управление
Предыдущие новости
Архив материалов
Работа
Версия для печати
01.03.2017 13:16

Реальные доходы петербуржцев упали в 2016 году на 3,1%

Реальные денежные доходы петербуржцев упали в 2016 году на 3,1%, следует из материалов, опубликованных 1 марта Петростатом. Только в декабре снижение показателя составило 2,1% к аналогичному периоду 2015 года.

Средняя заработная плата в Северной столице составила 48,7 тыс. рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Но реальная заработная плата, рассчитанная с поправкой на инфляцию, выросла только на 3,3%.

На конец года в городе насчитывалось 11,9 тыс. официальных безработных, что на 12% меньше, чем годом ранее. Это 0,4% от экономически активного населения.

Петербургские работодатели задолжали 1342 сотрудникам 116 млн рублей. Объем просрочки вырос к декабрю 2015 года на 8,4%.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
VSwork.ru
30.06.2016 14:02

Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование

В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31

Tele2 доверяет молодым специалистам

Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00

Tele2 приглашает на стажировку

Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Реальные доходы петербуржцев упали в 2016 году на 3,1%
ВЦИОМ: Россияне не хотят заниматься бизнесом
Голодец: Около 5 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Охранное предприятие не устроил пол кандидата на должность охранника
Росстат: Долги по зарплате в РФ резко выросли
В Петербурге в ближайшие три месяца уволят более 5 тысяч человек
Бюджетникам разрешили вместо карт «Мир» получать зарплату в кассе
ПФР: Средний размер пенсии в России составил более 14 тысяч рублей
Самая высокооплачиваемая профессия в США - терапевт
МВД РФ предложило выдворять мигрантов из ЕАЭС за работу без трудовых договоров
Це без одной весны Европа
Рецидив Шикотана на Новой Земле
В Петербурге назвали лучших врачей и медсестер 2016 года
Кузница летчиков-самоубийц
Поддержавшего Шнура чиновника оттолкнула аудиторская проверка
Без повода не чирикай
Кто не работает - того едят
Как Россия перестала ругать Uber
Власти обещают увеличить число бедных
Конвейер пустили в долг
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Обед по-царски: Что ели и пили российские монархи

В Петербурге начали мыть улицы

Сергей Николаев/

Петербуржцы увидели перформанс с болезненно острым сюжетом

Жечь нельзя топить: Как проверить качество сливочного масла

Пролетая над Фонтанкой

Викторина: Знаете ли вы "Калевалу"?

Новости компаний
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.