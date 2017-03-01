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01.03.2017 13:12

В Петербурге пытаются ликвидировать почти 200 нелегальных свалок

 

Минимум 192 несанкционированных свалки устроили на территории Петербурга. Большинство из них находятся в Пушкинском, Московском, Курортном, Красносельском и Красногвардейском районах города.

Как сообщает 1 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, некоторым из ответственных за уборку лиц достаточно представления: например, в 2016 году руководитель фирмы-собственника земельного участка в поселке Лесное после внимания, проявленного прокурорскими работниками, ликвидировал свалку строительных отходов. А заместителя главы администрации Красносельского района за невнимание к несанкционированной свалке на Петергофском шоссе оштрафовали на 50 тысяч рублей.

В ряде случаев ответственным за нарушения придется предстать перед судом по уголовной статье: по факту несанкционированной свалки в водоохранной зоне реки Кузьминки было возбуждено уголовное дело о загрязнении окружающей среды, и сейчас оно рассматривается в Пушкинском районном суде. По поводу свалки отходов на улице Севастьянова в Колпино в декабре 2016 года также возбуждено уголовное дело.

За последние три года на территории города из-за активного строительства образовалось 372 несанкционированные свалки. После вмешательства прокуратуры 215 их них ликвидированы.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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