В Петербурге арестована “санкционка” для бодибилдеров

В Петербурге таможня арестовала крупную партию специализированного питания для спортсменов. Санкционный груз сочтен угрозой населению.

Как стало известно «Фонтанке» 1 марта, сотрудники Северо-Западной оперативной таможни и петербургского Роспотребнадзора пришли на склад промзоны «Парнас», куда были свезены девять морских контейнеров с пищевой продукцией. Она представляла собой специализированное питание производства США и Канады, запрещенное к ввозу в Россию. По данным «Фонтанки», товар предназначался для переправки в магазины спортивного питания по всей стране.

Роспотребнадзор возбудил административное дело по статье 14.43 КоАП «Нарушение требований технических регламентов с причинением вреда здоровью граждан».

Питание направлено на лабораторные исследования.