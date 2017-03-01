Петростат: Петербуржцы стали реже чинить обувь, но чаще - ремонтировать машины

Объем платных услуг, оказанных населению Петербурга в январе 2017 года, составил 35,8 млрд рублей. В сопоставимых ценах он увеличился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, следует из опубликованных Петростатом 1 марта материалов.

Заметнее всего горожане экономили на ритуальных услугах: расходы на них в январе сократились на 6,2%. Впрочем, это, вероятно, объясняется снижением смертности.

Также снизились траты на бани, душевые и сауны (на 2,5%), ремонт обуви (на 4,1%) и починку одежды (3,6%). Зато расходы выросли на услуги парикмахерских (на 0,4%), ремонт транспортных средств (на 2,2%).

Для сравнения, за весь 2016 год траты жителей Северной столицы на платные услуги выросли на 0,5%.