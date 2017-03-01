Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк

Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.

Прирост пенсионных счетов в Ленинградской области составил 7%, Санкт-Петербурге – 6%, Новгородской области – 5%, Республике Карелия и Калининградской области – 5% и 4% соответственно.

Наибольшее число пенсионеров Северо-Западный банк Сбербанка обслуживает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (969 тыс. и 309 тыс. человек соответственно). В Калининградской и Мурманской областях в банке обслуживается 204 тыс. и 201 тыс., в Республике Карелия – 146 тыс., в Псковской области – 118 тыс., Новгородской – 106 тыс.

Северо-Западный банк осуществляет выплаты пенсий как с помощью традиционных сберегательных книжек, так и зачислением на банковские карты. 79% пенсионеров на Северо-Западе сделали выбор в пользу банковской карты Сбербанк-Maestro «Социальная». При этом комфортный для себя способ получения пенсии клиент выбирает самостоятельно.

Карта «Социальная» оформляется и обслуживается бесплатно. На остаток средств по счету начисляется повышенный доход в размере 3,5% годовых в рублях. При оплате товаров и услуг посредством банковской карты Maestro «Социальная» держатель карты может получить скидку от 3 до 15% в компаниях-партнерах Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Также держатель карты может зарегистрироваться в программе «Спасибо от Сбербанка» и получать бонусные баллы в размере от 0,5% от суммы при безналичной оплате товаров и услуг по карте (1 бонусный балл равен 1 рублю). э

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