"Водник" обратился к Путину с просьбой спасти русский хоккей

Игроки и болельщики "Водника" записали обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в сложившейся в хоккее с мячом ситуации.

"Обращаемся ко всем любителям хоккея с мячом и президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В Архангельске любят и уважают хоккей с мячом. Для северян это поистине народный вид спорта, а "Водник" – настоящий бренд и гордость Поморья. Мы, хоккеисты, хотим заниматься любимым делом и играть в русский хоккей и радовать болельщиков. Вместе с тем на протяжении многих лет мы сталкиваемся с судейским беспределом и отсутствием честной и спортивной борьбы в матчах чемпионата и Кубка России. Спортивные принципы "быстрее, выше, сильнее" давно покинули наш вид спорта. Призовые места как среди взрослых, так и среди юношеских команд распределяются еще до старта соревнований. В этом сезоне были дисквалифицированы легенды мирового и отечественного хоккея с мячом Игорь Викторович Гапанович и Сергей Иванович Ломанов. Под угрозой дисквалификации начальник "Водника" Дмитрий Минин и ее старший тренер Николай Ярович, нападающий Олег Пивоваров.

Сборы федерации с каждым годом растут, а миллионы уходят не на развитие хоккея с мячом, а в неизвестном направлении. За последние годы количество команд уменьшилось с 22 до 13. Некогда поистине народный исконно русский вид спорта на грани исчезновения. Мы искренне благодарим игроков и болельщиков российских клубов, которые поддержали протест "Водника", и обращаемся к Вам, Владимир Владимирович, с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся в нашем виде спорта. Теперь только с Вами нам это под силу", – говорится в обращении, которое зачитал с трибун стадиона "Труд" в Архангельске капитан "Водника" Евгений Дергаев.

26 февраля архангелогородцы провели скандальный матч чемпионата России против "Байкала-Энергии". Встреча завершилась со счетом 9:11. Все 20 голов были забиты в свои ворота. КДК принял решение аннулировать результат, оштрафовать клубы на 300 тысяч рублей и дисквалифицировать главных тренеров команд Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина на 2,5 года. Переигровка состоится 3 марта в подмосковном Обухове.