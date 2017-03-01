Смольный объявил конкурсы на достройку детских садов и гимназии на 1,2 млрд рублей

Пять конкурсов на достройку детских садов и реконструкцию гимназии в Петербурге объявил комитет по строительству Смольного. Подрядчиков по всем тендерам должны выбрать до конца марта.

Как указано на сайте госзакупок, тендеры были объявлены вечером 28 февраля. Заказчиком выступает Фонд капитального строительства и реконструкции (ФКСР), которому в прошлом году передал эти полномочия комитет по строительству. К концу 2018-го года ведомство рассчитывает завершить реконструкцию гимназии №406 в Пушкине. Она располагается по двум адресам — Леонтьевская, 10, и Церковная, 16. Работы обойдутся в 365 млн рублей.

Детский сад на 140 мест в квартале ЖК «Новоорловский» на Суздальском шоссе должны построить к концу 2019-го года. На это Смольный выделил почти 270 млн рублей. Тогда же должно появиться отделение для дошкольников в центре образования №167 на Летчика Пилютова, 13, корпус 2. Это обойдется в 280 млн рублей.

Детсад в Ручьях, рядом с домом №161 по Пискаревскому проспекту планируют достроить до конца этого года. Он будет рассчитан на 160 мест. Ранее этот объект строила московская «СК ЦФО Лубянка». Ей выплатили 36 млн рублей, а после срыва сроков — расторгли контракт. Достройка детсада обойдется еще в 216 млн рублей.

Наконец, к концу этого года должны достроить и детсад на 170 мест на улице Турку, 27. Ранее с контрактом не справилась СК «Логос».