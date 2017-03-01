Депутаты призвали не превращать Общественную палату в "палатку"

В ЗакСе утвердили порядок формирования Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", в документе предлагается установить срок приёма кандидатур от НКО 21 день. Предполагается, что к концу апреля члены палаты будут утверждены.

Согласно новому закону, Общественная палата должна состоять из 63 человек. 21 назначаются губернатором, 21 – Законодательным собранием. Остальные отбираются представленными двумя третями среди представителей общественности.

Как заявил на заседании 1 марта депутат фракции "Партии Роста" Максим Резник, по идее, Общественная палата должна добавлять авторитета ЗакСу.

"Если просто пристроить советников и помощников парламентского большинства, это будет палатка, а не палата", – заявил народный избранник.

Его коллега эсер Алексей Ковалев напомнил, что предыдущая Общественная палата умудрилась после опроса граждан, какие памятники ставить в городе, выкинуть оттуда половину выигравших предложений и добавить свои. Оппозиционер добавил, что городской власти не хватает профессионализма, и общественная палата должна помочь это исправить.