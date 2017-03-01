Шестнадцатилетний юноша, упавший с 10-го этажа на Энгельса, умер в больнице

Юноша, выпавший с 10 этажа дома в Выборгском районе Петербурга утром 28 февраля, скончался в больнице. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Об этом сообщает 1 марта пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным «Фонтанки», юноша учился на 1 курсе в радиотехническом колледже и жил с отцом. Перед происшествием его мама получила от молодого человека смс-сообщение.

С 19 февраля 2017 года все подобные случаи с участием подростков рассматривает управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, так как именно в этом ведомстве создана группа по оперативному сопровождению дела, в рамках которого арестован администратор так называемых «групп смерти» Филипп Будейкин по прозвищу Лис . Помимо этого, в полицейском главке Петербурга создана уже рабочая группа из оперативников по выявлению IP-адресов аналогичных ресурсов, так как все они находятся за пределами России.