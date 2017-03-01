В Петербурге начали мыть улицы

Поливальные машины впервые в этом году появились на улицах Петербурга. Начать уборку уже с первого марта, на месяц раньше срока, помогло резкое потепление.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе городского комитета по благоустройству, работы будут проводить до появления информации о возможных заморозках.

"Мы готовы и к мартовским заморозкам, и к возможным снегопадам, но пора готовить город к весне", – отметил глава комитета Владимир Рублевский на совещании с руководителями дорожных предприятий.

Уборку начали с центра: поливомоечные машины работают на Каменноостровском, Измайловском, Невском, Московском проспектах, стрелке Васильевского острова и Дворцовом проезде.

В апреле, по планам комитета, "каждая улица будет вычищена и вымыта" с применением специальных шампуней. Пока улицы очищают просто водой.

Одновременно дорожники продолжают вывоз снега и ледяного скола: за сутки вывезли около 15 тысяч кубометров.

В среду, 1 марта, в Петербурге наблюдается самая теплая погода с 1989 года. Ожидается, что воздух прогреется до плюс шести градусов.