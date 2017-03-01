ФАС поддержала передачу функции госзакупок Минфину

Глава ФАС Игорь Артемьев 1 марта заявил, что ведомство полностью поддерживает передачу полномочий по регулированию в сфере государственных закупок от Минэкономразвития Минфину.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

«Идея о том, что правительство сегодня готово принять решение о передаче всех полномочий по регулированию в сфере госзакупок от Министерства экономического развития в Минфин, это правильно. Мы это поддерживаем. Я это публично говорю и письмо соответствующее подписал», — сказал Артемьев.

Он также подчеркнул, что Минфин будет «бережливо относиться к деньгам».