В Петербурге побит 27-летний температурный рекорд

В Северной столице 1 марта наблюдается самая теплая погода с 1989 года. 27 лет назад температура первого весеннего дня достигла пяти градусов выше нуля. Сегодня она уже выше, а по прогнозам, в течение дня будет еще теплее.

Как сообщил 1 марта в своем фейсбуке главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, утром температурный экстремум 1989 года уже был перекрыт с показателем +5,2 градуса. Ожидается, что в течение дня воздух прогреется до +6 тепла.