Петербуржцы в январе сократили расходы на еду на 8,5%

Продажи продуктов питания в Петербурге в декабре 2016 года сократились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 34 млрд рублей, следует из материалов Петростата, опубликованных 1 марта на сайте ведомства.

Зато расходы жителей Северной столицы на непродовольственные товары выросли на 11% до 64,3 млрд рублей. Оборот розничной торговли в целом составил 98,3 млрд рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции ценах) на 3,4 % больше, чем в январе 2016 года. Для сравнения, за весь 2016 год показатель упал на 1,5% в сопоставимых, однако в плюс продажи ретейлеров выходили в апреле, мае, июле, сентябре и ноябре.

Оборот общественного питания в январе 2017 года составил 4,9 млрд рублей, что на 3,4% больше, чем за аналогичный месяц 2016 года. Для сравнения, за весь прошлый год рост выручки рестораторов составил 9%.