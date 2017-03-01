Песков рассказал про общие интересы России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 марта рассказал, что у Москвы и Вашингтона есть совпадающие интересы.

При этом, как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС, Песков не стал давать однозначного ответа на вопрос – может ли Россия стать другом США.

«Безусловно, есть совпадение интересов (у Москвы и Вашингтона), есть моменты, где мы расходимся, где наши точки зрения расходятся диаметральным образом», — сказал он.

Представитель Кремля пояснил, такое положение вещей — «совершенно нормальная практика».

«Мы слышали разные заявления президента (США Дональда) Трампа, в данном случае мы исполнены терпения, ждем, когда за заявлениями последуют какие-то действия, которые дадут понять, на что нам следует и можно ориентироваться», — отметил он.

Накануне президент США Дональд Трамп в ходе выступления с обращением к конгрессу заявил, что США хотят найти новых друзей и союзников.