Министр экономики Эстонии хочет улучшить отношения с Россией

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон выступила за улучшение торговых отношений с Россией.

Об этом 1 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Интерфакс» и на местные СМИ.

«Наша позиция заключается в том, что отношения с Россией необходимо улучшить, тем самым мог бы вырасти и товарооборот между двумя государствами», — сказала Симсон.

Она также подчеркнула, что для улучшения отношений с Россией могла бы помочь новая транзитная комиссия, которая не собиралась с 2010 года.