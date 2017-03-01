"Водник" согласился переиграть матч с "Байкалом-Энергией"

"Водник" дал официальное согласие на переигровку матча чемпионата России против "Байкала-Энергии". Матч состоится 3 марта в подмосковном Обухове. 26 февраля архангелогородцы уступили иркутской команде со счетом 9:11. Все 20 голов были забиты в свои ворота.

КДК принял решение аннулировать результат, оштрафовать клубы на 300 тысяч рублей и дисквалифицировать главных тренеров команд Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина на 2,5 года. "Байкал-Энергия" уже согласился на переигровку.

Сегодня состоится заседание КДК по начальнику "Водника" Дмитрию Минину, старшему тренеру Николаю Яровичу и нападающему Олегу Пивоварову, забившему 11 голов в свои ворота. Минин заявил, что сам дал установку забивать в свои ворота и назначил для выполнения задачи Пивоварова. Главный тренер сборной России и член исполкома ФХМР Сергей Мяус сообщил, что хоккеиста, скорее всего, дисквалифицируют условно.