Заместитель Чайки освобожден от должности
Совет Федерации освободил Сергея Воробьева от должности заместителя генерального прокурора в связи с выходом на пенсию.
Уточняется, что Воробьев освобожден от должности «на основании поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры Российской Федерации в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» по представлению президента.
Пост заместителя генерального прокурора он занимал с 2011 года.
Ранее в Совфед поступило обращение генерального прокурора России Юрия Чайки об освобождении от должности его заместителя Сергея Воробьева.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Согласно федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» заместители генерального прокурора освобождаются от своей должности решением Совета Федерации по просьбе генерального прокурора.
Как отмечается на сайте Генеральной прокуратуры, Воробьев занимает должность заместителя генерального прокурора с 2011 года. С 2001 года по 2006 год он занимал должность заместителя прокурора Белгородской области. А в 2006 году Воробьев стал первым заместителем прокурора региона, но затем в этом же году он стал прокурором Орловской области и занимал эту должность с 2006 года по 2011 год.
Воробьев имеет ранг государственного советника юстиции первого класса. На сайте прокуратуры отмечается, что «за укрепление законности и правопорядка он неоднократно поощрялся и награжден государственными и ведомственными наградами».