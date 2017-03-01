Заместитель Чайки освобожден от должности

Совет Федерации освободил Сергея Воробьева от должности заместителя генерального прокурора в связи с выходом на пенсию.

Уточняется, что Воробьев освобожден от должности «на основании поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры Российской Федерации в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» по представлению президента.

Пост заместителя генерального прокурора он занимал с 2011 года.

Ранее в Совфед поступило обращение генерального прокурора России Юрия Чайки об освобождении от должности его заместителя Сергея Воробьева.