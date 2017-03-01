Еще
11:52 01.03.2017
Пришлите свою новость!
11:49
ФАС включил петербургских дорожников в «топ» нарушений года
11:47
Перед выборами в Финляндии появились темнокожие «Истинные финны»
11:36
Министр экономики Эстонии хочет улучшить отношения с Россией
11:30
Двое в медицинских масках ограбили АЗС ради тысячи рублей
11:25
"Водник" согласился переиграть матч с "Байкалом-Энергией"
11:21
В НИИ имени Джанелидзе умер бывший глава Лопухинки Юрий Романов
11:12
Заместитель Чайки освобожден от должности
11:03
ЦБ в феврале купил валюты на 82 млрд в интересах Минфина
10:54
НАСА приобрело пять мест на российских «Союзах»
10:45
РЖД попросили ФАС возместить недополученные доходы
10:35
ЗакС окончательно переименовал Парнас в Сергиевское
10:29
Петербуржец отработает 11 месяцев за неуплату 750 тысяч по алиментам
10:23
"Квадрат": Московский район выступил за бесплатный ЗСД и против аэроэкспресса
10:17
В Охотском море горит рыболовецкий сейнер
10:09
Путин признал, что в РФ не сработала система по контролю за допингом
10:03
При выходе из Альфа-банка петербуржца запихали в «Кадиллак», но он просит полицию не беспокоиться
09:57
«Туполев» создал деревянный макет нового стратегического бомбардировщика
09:49
В первую неделю действия закона о гей-браках в Финляндии свадьбу сыграют 30 пар
09:41
В переулке Гривцова разбился мужчина
09:33
Подразделения военной базы РФ в Армении подняты по сигналу "тревога"
09:25
«Левада»: Россияне меньше гордятся освоением космоса и больше - присоединением Крыма
09:17
Пожар в фитнес-центре в Купчино локализовали
09:09
На Васильевском грядут новые закрытия
09:01
YouTube запустит собственное онлайн-телевидение
08:53
Рейс из Петербурга в Доминикану задерживают на 10 часов
08:45
На Курилах заявили о повышенном спросе на «дальневосточный гектар»
08:37
Муж вытолкнул жительницу Колпино из окна
08:29
Появилось видео разборок с арматурой и пистолетом на Богатырском
08:21
На украинских предприятиях в Донбассе введено внешнее управление
08:15
В Купчино горит фитнес-клуб
08:13
Трамп: Ради победы над ИГ Америка готова найти новых друзей
08:05
На Кронверкском полыхала квартира
01:18
Федеральный судья предложил создать спецслужбу государственных адвокатов
01:13
Татьяна Толстая и Лев Лурье обсудят передачу Исаакия
00:42
Американский комик сравнил реформу Трампа со «стрингами на заднице отца»
00:24
Приговоренному экс-зампреду КГИОП вернули право быть чиновником
00:17
Петербуржцы увидели перформанс с болезненно острым сюжетом
28/02
Кандидат в главы нацразведки США призвал расследовать деятельность России
28/02
Трамп подписал указ о поддержке исторических «колледжей для афроамериканцев»
28/02
Apple потратил $50 млрд за год на работу с американскими поставщиками
28/02
Фийон вспомнил о необходимости снятия санкций против России
28/02
Цены на нефть снижаются
28/02
В Кудрово сгорела иномарка
28/02
Милонов намерен разбираться с Facebook из-за блокировки аккаунта
28/02
Российский рынок акций в феврале показал наибольшее падение в мире
28/02
Европарламент согласовал с Советом ЕС отмену виз для украинцев
28/02
Медведев призвал ждать отмены санкций «неопределенно долго»
28/02
Из торгового центра "Пулково 3" неизвестные вынесли банкомат ПСКБ
28/02
Речь Олланда в Вильоньоне прервал выстрел жандарма
28/02
16-летний подросток выпал с 10 этажа дома на Энгельса и остался жив
28/02
Песков: Путин не будет обсуждать тему матча "Водник" - "Байкал-Энергия"
28/02
МИД КНДР прокомментировал смерть сводного брата Ким Чен Ына
28/02
Подводный "Выборг" учится на Балтике
28/02
Комитет Европарламента проголосовал за лишение Марин Ле Пен неприкосновенности
28/02
РФ и КНР наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Сирии
28/02
Смольный может лишить Эрмитаж исключительного права на Дворцовую
28/02
На Крестовском острове налетчики штурмом взяли бронированный джип ради «десятки»
28/02
Глава Ростуризма выступает против закрытия хостелов в жилых домах
28/02
Трамп: Скоро мы придем к однопартийной системе
28/02
NASA заключило контракт с Boeing на покупку мест на корабле «Союз»
28/02
Эксперты выяснили, что ищут медицинские туристы из России в зарубежных клиниках
28/02
Вместо Полтавченко с Медведевым в Сочи встречался вице-губернатор Мовчан
28/02
В Петербурге задержан предполагаемый серийщик, пять лет насиловавший женщин
28/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 февраля
28/02
Читатели: На синей ветке подземки в Петербурге «дурдом»
28/02
Индекс финансового стресса в РФ достиг докризисного уровня
28/02
Путин и Эрдоган обсудят поставки систем С-400 Турции
28/02
Продуктовые карточки в Ленобласти смогут получить примерно 27 тысяч жителей
28/02
ЛГБТ-спецназ "взял" отдел полиции
28/02
СМИ: Нападающий сборной Исландии перейдет в «Зенит» за 10 миллионов евро
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
01.03.2017 11:12

Заместитель Чайки освобожден от должности

Совет Федерации освободил Сергея Воробьева от должности заместителя генерального прокурора в связи с выходом на пенсию.

Уточняется, что Воробьев освобожден от должности «на основании поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры Российской Федерации в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет» по представлению президента.

Пост заместителя генерального прокурора он занимал с 2011 года.

Ранее в Совфед поступило обращение генерального прокурора России Юрия Чайки об освобождении от должности его заместителя Сергея Воробьева.

Источник: "Газета.ру"

Справка:

Согласно федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» заместители генерального прокурора освобождаются от своей должности решением Совета Федерации по просьбе генерального прокурора.

Как отмечается на сайте Генеральной прокуратуры, Воробьев занимает должность заместителя генерального прокурора с 2011 года. С 2001 года по 2006 год он занимал должность заместителя прокурора Белгородской области. А в 2006 году Воробьев стал первым заместителем прокурора региона, но затем в этом же году он стал прокурором Орловской области и занимал эту должность с 2006 года по 2011 год.

Воробьев имеет ранг государственного советника юстиции первого класса. На сайте прокуратуры отмечается, что «за укрепление законности и правопорядка он неоднократно поощрялся и награжден государственными и ведомственными наградами».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50

Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась

Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13

Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь

При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ФАС включил петербургских дорожников в «топ» нарушений года
Перед выборами в Финляндии появились темнокожие «Истинные финны»
Министр экономики Эстонии хочет улучшить отношения с Россией
Заместитель Чайки освобожден от должности
НАСА приобрело пять мест на российских «Союзах»
«Туполев» создал деревянный макет нового стратегического бомбардировщика
Подразделения военной базы РФ в Армении подняты по сигналу "тревога"
«Левада»: Россияне меньше гордятся освоением космоса и больше - присоединением Крыма
На Курилах заявили о повышенном спросе на «дальневосточный гектар»
На украинских предприятиях в Донбассе введено внешнее управление
Беглый владелец «Интарсии»: Якунин обещал меня уничтожить
За что убили командира «Авроры»
Взятка обошла Михальченко
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
«Церковная лавка онлайн»
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Прилепин: С украинским народом у меня конфликта нет
"Рекон" показал историю - от античности до XX века
Февраль 1917: последние дни империи
Накося выкуси: что продавали ко Дню защитника Отечества
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Петербуржцы увидели перформанс с болезненно острым сюжетом

Жечь нельзя топить: Как проверить качество сливочного масла

Пролетая над Фонтанкой

Викторина: Знаете ли вы "Калевалу"?

Снос фабрики Крупской завершат к концу марта

АО «Авиакомпания «Россия»

«Россия» запускает в небо Леолет

Новости компаний
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.