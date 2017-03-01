ЦБ в феврале купил валюты на 82 млрд в интересах Минфина

Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина в феврале составил 82 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Минфин в середине января заявил, что выйдет на валютный рынок для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. Минфин и ЦБ тогда говорили, что влияние этих операций на рубль будет нейтральным. Сообщалось, что с 7 февраля по 6 марта Минфин будет каждый торговый день покупать на внутреннем рынке валюту на 6,3 миллиарда рублей, направив на эти цели весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 миллиарда рублей.

Как отмечает регулятор, фактический объем операций может отклоняться от запланированного из-за курсовых разниц и округлений.